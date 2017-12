Liga decreta minuto de silêncio para homenagear memória de Edu Ferreira

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretou hoje um minuto de silêncio nos jogos da terceira jornada da Taça da Liga e da 16.ª jornada da I Liga, destinado a homenagear a memória do avançado do Boavista Edu Ferreira.

Eduardo ‘Edu’ Ferreira, de 20 anos, a quem tinha sido diagnosticado um tumor no fémur da perna direita em novembro de 2016, morreu na véspera de Natal no Hospital de Santo António, no Porto.

O futebolista ‘axadrezado’, que havia sido promovido ao plantel sénior na época 2016/17, interrompeu a sua carreira desportiva logo que a doença foi conhecida, para se submeter a tratamento.

O Boavista informou no domingo que o corpo do jogador estará hoje na Igreja de Aldoar e que o funeral realizar-se-á quarta-feira, pelas 10:00, partindo daquela igreja para cemitério de Paranhos, no Porto.