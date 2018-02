"Liderança da II Liga muda-se para os Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia, com destaque fotográfico, que o Santa Clara é o novo líder da segunda liga de futebol.

"Chuva forte, vento e mar alteroso em todas as ilhas", "Alunos a partir do 6º ano já apresentam práticas de risco", "Ano Europeu do Património Cultural nos Açores", "O professor da Brown que sabe tudo sobre a L(USA)lândia", "Operário regressa às vitórias com triunfo sobre o Moncarapachense", "Sporting Ideal conquista um ponto em Armação de Pêra" e "Águia estreia-se no Regional de juvenis a golear por 11-0" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.