Líder republicano diz que já tem votos para aprovar reforma tributária de Donald Trump

O líder dos republicanos no Senado norte-americano, Mitch McConnell, disse esta sexta-feira que o seu partido já tem os votos necessários para aprovar a reforma tributária do Presidente Donald Trump.

“Nós temos os votos” necessários para aprovar a reforma tributária, disse o senador norte-americano.

Mitch McConnell conversou com os jornalistas depois de uma reunião a porta fechada com os senadores republicanos.

Os republicanos estão focados na aprovação de sua reforma tributária, que este mês já recebeu o voto favorável da Câmara dos Deputados. Entretanto, havia alguns senadores republicanos que estavam indecisos em relação a alguns tópicos desta reforma tributária.

A proposta está no Senado, onde os republicanos enfrentavam mais dificuldades, pois têm uma maioria mais estreita do que na Câmara dos Deputados.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou hoje, pela manhã, os democratas de “obstruírem” a sua reforma tributária no Congresso norte-americano, controlado pelos republicanos, porque é “muito boa” e não lhe querem dar o mérito por isso.

Donald Trump dedicou as primeiras mensagens do dia na sua conta no Twitter à reforma tributária que o Congresso está a debater e que propõe cortes de impostos a empresas e cidadãos.