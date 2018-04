Líder Nacional e Santa Clara empatam

O Arouca foi o principal beneficiado do empate entre os então dois primeiros classificados nesta 34.ª jornada, ao ascender ao segundo lugar, por troca com o Santa Clara, que soma menos um ponto, com o triunfo frente ao Benfica B (1-0).

O Penafiel perdeu em casa do Leixões, por 1-0, e caiu para quarto, com 55 pontos, a oito do Nacional e com mais um do que Académica de Coimbra (5.º), Leixões (6.º) e Académico de Viseu (7.º), todos com 54.

O Académico de Viseu foi derrotado no seu reduto com alguma surpresa pelo ‘aflito’ União da Madeira (3-1), que se encontra a lutar pela fuga aos lugares de despromoção, e desperdiçou a ocasião para se chegar à frente.

A Académica de Coimbra, que já liderou a tabela classificativa, travou a queda a pique, com um triunfo por 2-1 no terreno do Famalicão, graças a uma reviravolta já perto do final do encontro.

O Sporting de Braga B venceu o Vitória de Guimarães B, por 3-1, conquistando três pontos na fuga aos lugares de despromoção, enquanto o lanterna vermelha, Real, sentenciou praticamente o seu destino ao perder em casa com o Varzim, por 2-1.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Gil Vicente conquistou um ponto em casa da Oliveirense (1-1), mas caiu do 17.º para o 18.º lugar, por troca com o União da Madeira, que deixou o penúltimo lugar com o triunfo em casa do Académico de Viseu (3-1).

Sporting da Covilhã e Cova da Piedade, duas equipas à procura da tranquilidade na tabela classificativa e, empataram a 0-0 e permanecem separadas por dois pontos na 13.ª e 15.ª posição, respetivamente.

A 34.ª jornada da II Liga encerra segunda-feira com o encontro entre as equipas B do FC porto e do Sporting. Os portistas ocupam o oitavo posto, com 52 pontos, enquanto os ‘leões’, penúltimos classificados, com 33, lutam pela fuga aos lugares de despromoção.