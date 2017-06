Líder dos trabalhistas já votou nas legislativas em Londres

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, votou nas legislativas que decorrem hoje no Reino Unido no bairro londrino de Holloway, ao norte da capital, às 09:45 locais (a mesma hora em Lisboa).



O dirigente da esquerda, que tinha um semblante relaxado e sorridente, estava sozinho e votou nesta jornada eleitoral que chamará às urnas um total de 46,9 milhões de britânicos recenseados. No momento em que a primeira-ministra conservadora britânica, Theresa May, convocou inesperadamente estas eleições antecipadas – sem esperar por 2020 – o seu partido contava com uma ampla vantagem de 20 pontos sobre os trabalhistas. No entanto, o grupo liderado por Corbyn tem feito nos últimos dias um avanço inesperado, como mostram as últimas pesquisas, sugerindo que os conservadores poderiam reduzir ou até mesmo perder a sua maioria. Se isso acontecer, poderá acorrer o que é conhecido como um Parlamento "pendurado", sem um vencedor, o que forçaria a realização de coligações. Os trabalhistas podem aumentar a percentagem de votos obtidos nas eleições de 2015, que foi de 30,4%, representando 229 assentos no parlamento, o que referendaria o projeto social-democrata de Corbyn. No último dia da campanha eleitoral, o político veterano lamentou que “esta geração esteja a ser prejudicada pela austeridade que surgiu com a crise bancária” de 2008, referindo ainda que o seu partido “oferece algo muito diferente para o futuro”, a opção entre “o medo e a esperança”.