Líder do UKIP demite-se após fracasso nsa eleições

O líder do partido eurocético Ukip, Paul Nuttall, anunciou hoje a demissão como consequência do fracasso do partido em assegurar representação na Câmara dos Comuns nas eleições legislativas britânicas.



Além de não ter eleito nenhum deputado, somando à derrota nas eleições locais de maio - quando manteve apenas um de 146 autarcas -, Nuttall não conseguiu ele próprio ser eleito no círculo eleitoral de Boston and Skegness, onde foi terceiro atrás dos conservadores e trabalhistas. "Uma nova era deve começar com um novo líder", afirmou, em conferência de imprensa, apenas sete meses depois de ter entrado em funções. O antigo líder Nigel Farage lamentou, através da sua conta no Twitter, esta demissão, mas não rejeitou totalmente um regresso ao partido. Em declarações à ITV, Farage defendeu que o UKIP pode ter um papel novamente importante se existir um segundo referendo ao Brexit. O UKIP chegou a ter um deputado no parlamento, mas Douglas Carswell, que tinha abandonado o partido Conservador para representar os eurocéticos, demitiu-se do UKIP em março e tornou-se independente e não se recandidatou nestas eleições.