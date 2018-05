Líder do PSD/Açores garante apoio na defesa dos interesses dos açorianos

O presidente do PSD/Açores garantiu que "os órgãos de governo próprio da região contam sempre" com os sociais-democratas na defesa dos interesses do arquipélago, em temas como o mar ou os fundos comunitários.





“Os órgãos de governo próprio dos Açores contam sempre com o PSD para defender os interesses dos Açores, quer sejam as matérias relativas ao mar, quer seja também naquilo que diz respeito aos fundos comunitários. Sempre tem sido assim. É assim e será assim certamente no futuro”, disse Duarte Freitas, em declarações aos jornalistas.

O líder dos sociais-democratas açorianos falava na Madalena (ilha do Pico) e foi questionado pelos jornalistas sobre o discurso do presidente do Governo açoriano, Vasco Cordeiro, proferido esta manhã, no Dia da Região Autónoma dos Açores.

Na ocasião, Vasco Cordeiro anunciou que será apresentado pelo executivo no parlamento da região um texto pedindo a aprovação, para envio para a República, da alteração da lei de bases da gestão do mar.

"Até ao final do próximo mês de julho, o Governo dos Açores dará entrada no parlamento dos Açores de uma anteproposta de lei de alteração à Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, a qual, uma vez aprovada, deverá ser enviada à Assembleia da República a fim de ser corrigido o que interessa corrigir para salvaguarda do interesse dos Açores e dos açorianos", declarou Vasco Cordeiro.

Na reação aos discursos do Dia da Região, o líder do PSD/Açores frisou que a postura do seu partido tem sido na "defesa dos interesses dos Açores".

Em Dia da Região Autónoma dos Açores, instituído pela Assembleia Legislativa em 1980, o líder do PSD/Açores destacou ainda o simbolismo da data comemorada por todas as freguesias da região, simbolizando a solidariedade e o empenhamento dos açorianos na defesa das terras.

“Gostaria de registar que [este] é um momento de união. Penso que todos nós hoje aqui no Pico nos sentimos orgulhosos desta Autonomia que temos vindo a construir, particularmente na minha terra na ilha do Pico fico especialmente satisfeito, muito orgulhoso desta terra e da sua capacidade com empreendedores e o dinamismo económico da ilha”, vincou.