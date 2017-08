Líder do Movimento pela Extinção da Espécie Humana vai ao Fórum do Futuro no Porto

O ativista norte-americano Les Knight, fundador do Movimento para a Extinção Voluntária da Espécie Humana, vai ser um dos oradores convidados do Fórum do Futuro, anunciou a Mala Voadora, parceira da organização.





A quarta edição do evento, organizado pela Câmara Municipal do Porto, vai decorrer este ano em data a anunciar, e contará com o ativista que defende o fim da reprodução humana pela sustentabilidade do planeta através da organização que fundou em 1991.

A participação do norte-americano está integrada na parceria da Mala Voadora com o fórum, onde será responsável por dois convidados, um ainda por anunciar, e pelo programa de arte Happy Together.

À agência Lusa, Jorge Andrade, da Mala Voadora, explicou que a participação de Knight é "uma coincidência feliz", uma vez que o tema da extinção humana voluntária também surge em "Amazónia", espetáculo que a companhia vai colocar em cena de 09 a 19 de novembro no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.

Nessa peça, que também será apresentada no Porto, um grupo de pessoas tenta fazer "uma telenovela sobre a causa ecológica, e no processo dão cabo da própria Amazónia", chegando à conclusão que "a exterminação voluntária da espécie humana" é a melhor solução para diminuir o impacto sobre o planeta.

Em 2016, a terceira edição do Fórum do Futuro, de 01 a 06 de novembro, contou com 28 convidados internacionais, que discutiram o tema das "Ligações", sendo que este ano o conceito orientador é "Terra Elétrica", revelou a autarquia portuense no final da última edição.