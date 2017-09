Líder birmanesa Aung San Suu Kyi fala ao país na próxima semana

A conselheira de Estado Suu Kyi "vai falar de reconciliação nacional e de paz", numa alocução televisiva prevista para 19 de setembro, disse à imprensa o porta-voz do governo, Zaw Htay.

Segundo a ONU, mais de 379.000 'rohingya' refugiaram-se no Bangladesh desde finais de agosto para fugir à repressão do exército birmanês, que lançou uma operação militar no oeste do país após uma série de ataques da rebelião 'rohingya'.

O porta-voz presidencial birmanês precisou hoje que 176 aldeias 'rohingya' estão vazias, em consequência da fuga de todos os residentes devido à violência no estado de Rakhine (oeste).

O porta-voz não usou o termo 'rohingya', mas bengali, a palavra normalmente usada na Birmânia, onde se considera que aquela minoria migrou ilegalmente do Bangladesh.

As autoridades da Birmânia, de maioria budista, não reconhecem a cidadania aos 'rohingya', cerca de um milhão de pessoas, impondo-lhes múltiplas restrições, incluindo a privação de liberdade de movimentos.

Suu Kyi, ex-dissidente birmanesa e Nobel da Paz, tem sido criticada por defender a atuação do exército por várias personalidades, entre as quais o dalai lama e os também Nobel da Paz Malala Yousafzai e Desmond Tutu.

A antiga dissidente, ícone do combate democrático contra a junta militar, anunciou hoje que não vai estar presente na abertura da sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, na próxima semana.

A ONU tem manifestado preocupação com a violência do Estado birmanês sobre os 'rohingya' e, na segunda-feira, o Alto-Comissário para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, referiu-se à situação como "um exemplo clássico de limpeza étnica".

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje a partir das 11:00 locais (16:00 em Lisboa) para discutir a situação. A China, que com os EUA, Rússia, França e Reino Unido é um dos membros permanentes, com direito de veto, já manifestou o seu apoio ao governo birmanês.