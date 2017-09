Lewis Hamilton conquista ´pole position´ para Grande Prémio de Itália em Fórmula 1

Na qualificação para a 13.? prova do circuito mundial de Fórmula 1, que começou com mais de duas horas de atraso devido à chuva, Hamilton realizou um tempo de 01.35,554 minutos, um segundo e 148 milésimas menos do que o holandês Max Verstappen (Red Bull), que arrancará também da primeira fila.

A segunda linha da grelha de partida será composta pelo australiano Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer), que hoje realizou um tempo de 1.36,841, e pelo canadiano Lance Stroll (Williams-Mercedes), com 1.37,002.

Lewis Hamilton, triplo campeão do mundo de Fórmula 1, é segundo na atual temporada da prova e partyilhava o recordce de 'poles' com o alemão Michael Schumacher, que, com sete mundiais conquistados e 91 triunfos em grandes prémios, continua a ser o 'homem recorde' da Fórmula 1.