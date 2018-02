Lena Gal lança livro em Lisboa

A Casa dos Açores, em Lisboa, vai ser espaço, esta sexta-feira, para a cerimónia de apresentação do livro 'A SIMBOLOGIA DA PINTURA DE LENA GAL'.

Conforme refere uma nota de imprensa enviada a este jornal, "a artista, natural de Ribeira Grande, debruça-se desde sempre sobre a temática da mulher e da sua ligação ancestral com a Terra e os mistérios ligados à continuidade da vida no planeta".



No dia, a apresentação da obra estará a cargo de Mariana Inverno, fundadora dos Projetos Art for All e RELIGARE, e que segue de perto a obra de Gal desde há mais de uma década.



As receitas da venda do livro revertem "integralmente a favor do Lions Clube de Rabo de Peixe, organização que se dedica a apoiar causas sociais", pode ler-se na mesma nota.