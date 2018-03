Leite e pescas em debate na próxima semana na Assembleia Regional

A reestruturação do setor das pescas e o setor do leite serão temas em debate na sessão da próxima semana da Assembleia Legislativa Regional dos Açores (ALRAA), foi esta quinta-feira anunciado.

O Governo dos Açores, em nota enviada à imprensa, informou que já comunicou à presidente da ALRAA e aos líderes parlamentares dos vários partidos que pretende fazer uma comunicação sobre o plano de reestruturação do setor das pescas da região.

O PSD, por seu turno, informou hoje também os jornalistas que marcou um debate de urgência sobre o setor do leite e laticínios, pretendendo "lançar a debate no parlamento regional as perspetivas futuras da produção de leite e laticínios nos Açores, tendo em conta os objetivos da Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia no período pós-2020".