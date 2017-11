'Legionella' leva Disneylândia a fechar torres de refrigeração

Casos de doença do legionário, provocada pela bactéria 'legionella', obrigaram o parque de diversões Disneylândia a fechar duas torres de refrigeração de água.

Uma dúzia de casos foram diagnosticados há cerca de três semanas, afirmaram os serviços de saúde de Orange County, com doentes de idades entre os 52 e os 94 anos, com uma morte a registar. Nove dos pacientes tinham visitado a Disneylândia em setembro. A pessoa que morreu não tinha visitado o parque. As torres de refrigeração foram encerradas em novembro, desinfetadas e postas de novo a funcionar, mas esta semana voltaram a ser fechadas para serem feitos mais testes e confirmar que estão livres de contaminação.