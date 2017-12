LeBron James pede "igualdade' e brinda Washington com 61.º 'triplo duplo' na NBA

LeBron James surgiu em Washington com uma sapatilha preta e outra branca, ambas com “igualdade” em dourado e maiúsculas, e conduziu domingo os Cleveland Cavaliers ao 18.º triunfo nos últimos 19 jogos na Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O quatro vezes Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA, que viria a trocar de sapatilhas ao intervalo, optando por umas totalmente pretas, ‘brindou’ os Wizards com o quarto ‘triplo duplo’ da temporada e 61.º da carreira, ao somar 20 pontos, 15 assistências e 12 ressaltos, num triunfo por 106-99.

“Este é um país bonito e nunca vamos deixar que uma pessoa dite o quão bonito e poderoso somos”, disse LeBron James, reconhecendo que a escolha das sapatilhas teve a vez com o facto de ter jogado tão perto da Casa Branca, a residência do presidente Donald Trump.

Kevin Love, com 25 pontos e nove ressaltos, Jeff Green, com 15 pontos, e Kyle Korver, com 11, ajudaram LeBron James - que lamentou as suas seis perdas de bola sem lançamento - a derrotar o conjunto de Washington.

“Ele afeta o jogo de muitas maneiras e faz uma série de jogadas para nós. Ele prepara-nos e coloca-nos nos sítios certos. É o que ele faz, é o nosso líder”, explicou Kevin Love.

Na formação da casa, destacaram-se Bradley Beal, com 27 pontos, e John Wall, com 15 pontos, 10 ressaltos e seis assistências.