LeBron James leva Cleveland Cavaliers à quarta final da NBA consecutiva

Os Cleveland Cavaliers qualificaram-se no domingo para a quarta final consecutiva da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Boston Celtics, no sétimo jogo da final da Conferência Este.

Na 'negra', os 'Cavs' quebraram pela primeira vez o fator casa na final de Este, com LeBron James, mais uma vez, a ser a grande figura, com 35 pontos, 15 ressaltos e nove assistências, num encontro em que não descansou qualquer minuto.

Entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, 'King' James garantiu a presença na oitava final consecutiva, procurando vencer o título pela quarta vez.

Os Celtics não tinham perdido qualquer encontro em casa nos 'play-offs' deste ano, mesmo sem as duas principais estrelas da equipa, Gordon Hayward, lesionado no primeiro jogo da temporada, e Kyrie Irving, operado ao joelho antes do 'play-off'.

O 'rookie' Jayson Tatum, com 24 pontos, foi o melhor jogador dos Celtics, que tentavam chegar à final pela primeira vez desde 2010.

Na final, os Cavaliers vão encontrar os campeões Golden State Warriors ou os Houston Rockets, que se defrontam hoje (madrugada de terça-feira em Portugal) no jogo sete na final do Oeste.