Lazio reforça quinto lugar em Itália, ao golear Crotone

Jordan Lukaku, aos 56 minutos, Ciro Immobile, aos 78, e os suplentes Senad Lulic, aos 86, e Felipe Anderson, aos 89, apontaram os tentos dos romanos.

Com este triunfo, a Lazio passou a somar 36 pontos, colocando-se, provisoriamente, a dois da vizinha Roma, quarta, e com mais nove do que Sampdoria, sexta. Por seu lado, o Crotone manteve-se com 15, no 16.º posto.