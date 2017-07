Lavoura reclama aumento de três cêntimos no preço do leite, é a manchete do Açoriano Oriental. O recandidato à presidência da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, considera que os mercados estão favoráveis para a indústria subir, na ordem dos três cêntimos por litro, o preço do leite aos produtores.



Destaque de foto vai para a fé e alegria nos preparativos para as Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada. Atendimento por médico de família com novas regras, Vítor Fraga sai do Governo para se dedicar às autárquicas, e CED Arrifes sobe à 2ª Nacional