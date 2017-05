"Lavoura pede reforço de apoios e admite fazer manifestações" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que as elevadas percentagens de rateio em apoios do POSEI, sobretudo no abate de vacas e no milho forrageiro, levam a Federação Agrícola a pedir um reforço de 8 milhões ao Governo, admitindo mesmo sair à rua.



A manchete fotográfica titula "Fortuna pede contas mais transparentes nas empresas públicas". "São Jorge com mais casos de cancro de pele", "Lançado concurso para venda de madeira certificada", "PSD/Açores quer dar mais voz à sociedade civil", "Ponta Delgada é dos concelhos com mais táxis licenciados" e "Licas Pimentel estreia-se hoje no Rali das Canárias" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.