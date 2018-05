Largo do Colégio acolhe 'Serenata ao Luar' em junho

O Largo do Colégio vai acolher, pela primeira vez, a 'Serenata ao Luar', evento que é organizado pela Tuna Masculina da Universidade dos Açores - Os Tunídeos e está agendado para o dia 8 de junho, pelas 21h00, naquele espaço do centro histórico de Ponta Delgada.

Na sua quarta edição, a iniciativa vai contar com a participação do músico Rafael Carvalho e, como habitual, com a presença das tunas e agrupamentos musicais da academia açoriana.



Para além dos anfitriões Tunídeos, o serão musical vai contemplar as atuações da Enf’In Tuna –Tuna Mista da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada, da Tuna Académica da Universidade dos Açores (TAUA), da Tuna Com Elas e do Grupo de Fados da Universidade dos Açores (GFUA).





.

Como referem os organizadores em nota de imprensa, o evento coincide com o final de aulas da Universidade dos Açores e tem como "principal propósito congregar todos os estudantes e comunidade em geral, num registo de interacção académica e cultural".