Lançamento de material pirotécnico está proibido até segunda-feira

"Esta declaração contém ainda a proibição absoluta de utilização de fogo-de-artifício ou qualquer outro elemento pirotécnico habitualmente utilizado nas festas populares que têm lugar nesta época do ano", afirmou António Costa, em conferência de imprensa na residência oficial de São Bento, em Lisboa.

A declaração de calamidade pública com efeitos preventivos vigente entre as 14:00 de hoje e as 24:00 de segunda-feira, em cerca de 155 concelhos do país das zonas centro e interior norte do país, aciona "todos os planos emergência de âmbito distrital e municipal dos concelhos abrangidos", revelou ainda o chefe de Governo.

O primeiro-ministro deixou um apelo e alerta a toda a sociedade para que evite comportamentos de risco e esteja atenta a situações suspeitas, que devem ser comunicadas às autoridades.

Alguns dos comportamentos de risco são de "pura negligência", como deitar beatas de cigarros ao chão, fazer churrascos ou trabalhar com máquinas agrícolas, atividades proibidas por todos os planos de emergência, frisou.

António Costa falou aos jornalistas acompanhado pela ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, e pelo secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, após uma reunião com responsáveis militares e civis.

Na reunião estiveram o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas em exercício, o chefe do Estado Maior do Exército, o chefe de Estado Maior da Marinha, o segundo comandante da GNR, o diretor nacional da PSP, o comandante nacional de Operações de Socorro e o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses.