Lançado concurso para transporte de passageiros à noite e fim de semana em São Miguel

O Governo dos Açores lançou hoje um concurso público para a prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros na ilha de São Miguel, regular e contínuo, em horário noturno e ao fim de semana.



O concurso, publicado em Jornal Oficial, pelo Fundo Regional dos Transportes Terrestres, tem o preço base de 1,060 milhões de euros e o serviço é adjudicado pelo prazo de dois anos para os concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Nordeste, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo.

Em março, no debate das propostas de Plano e Orçamento para 2017 no parlamento açoriano, o secretário regional dos Transportes e Obras Públicos adiantou que este concurso para os serviços de transporte coletivo de passageiros permite alargar o circuito Ponta Delgada/Lagoa até Vila Franca do Campo e criar um novo circuito Ponta Delgada/Arrifes/Relva no horário noturno.

Na ocasião, Vítor Fraga explicou que o objetivo é “reorganizar a rede de transportes públicos terrestres e melhorar as infraestruturas de apoio”.

“Neste domínio, pretende-se continuar a assegurar os serviços de transporte regular coletivo de passageiros, o sistema de passe social e a realização de ações e campanhas de prevenção e segurança rodoviária”, referiu ainda.