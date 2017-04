Lançado concurso para reuniões científicas

A Direção Regional da Ciência e Tecnologia dos Açores lançou um concurso para investigadores do sistema científico e tecnológico e dos centros de ciência da região para apoios à realização de reuniões científicas em 2017, foi hoje anunciado



Segundo uma nota de imprensa do Governo dos Açores, o concurso, que surge no âmbito do PRO-SCIENTIA, possui um orçamento de 100 mil euros.

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, salientou que o executivo açoriano pretende com esta medida contribuir para "a divulgação dos resultados da investigação e a disseminação de novas informações científicas”, bem como para "o debate e a partilha do conhecimento".