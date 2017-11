Lançado concurso para a construção do Caminho do Portal Grosso

Esta empreitada, com um prazo de execução de 90 dias, envolve a construção e beneficiação do caminho, bem com a correção e o melhoramento das drenagens.

De acordo com uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), a obra vai permitir beneficiar as acessibilidades a treze explorações, numa área de 60 hectares, e reforçar a rede de caminhos agrícolas daquele perímetro agrário.

Nos últimos quatro anos, a IROA investiu cerca de três milhões de euros na beneficiação e construção de caminhos agrícolas em várias ilhas dos Açores.



A IROA tem atualmente a seu cargo uma rede de caminhos com 314 quilómetros, que beneficia cerca de 5600 explorações