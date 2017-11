Lajes: Orçamento dos EUA recomenda "usos adicionais para presença militar"

"É já conhecido o texto que resulta do trabalho conjunto entre a Câmara de Representantes e o Senado para o orçamento da Defesa norte-americana para o próximo ano, justamente a expressão usos adicionais para a base das Lajes está presente”, anunciou Augusto Santos Silva, numa audição parlamentar das comissões de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, e dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, no âmbito do debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado de 2018.

Esse orçamento, acrescentou, “vai recomendar ao departamento da Defesa, ao Pentágono, que examine usos adicionais para a presença militar na base das Lajes em apoio às missões de segurança nacional dos EUA”, o que, sublinhou, sempre fez “questão de salientar”.