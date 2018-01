Lagoa vai 'Cantar Estrelas' com mais de 600 pessoas

Com cerca de 20 grupos, este evento que há dez anos recebeu o nome de 'Cantar Estrelas' vai iniciar-se a partir do edifício dos Paços do Concelho, percorrendo depois a Rua Dr. Filomeno da Câmara, a D. Manuel Medeiros Guerreiro, Largo do Teatro, a Rua da Praça, dirigindo-se para a Avenida Gaspar Frutuoso e terminando na Igreja Matriz de Santa Cruz.



Conforme informa a nota de imprensa municipal, os grupos participantes serão os seguintes: as Filarmónicas Estrela D´Alva e Lira do Rosário; o CATL “O Borbas”; a Escola Básica Integrada de Água de Pau; a Associação Musical de Lagoa; a Escola Básica Integrada de Lagoa; o GRUJOLA; o Grupo de Cantares Vozes do Monte Santo; o Grupo Som do Vento; o Grupo Filhos da Terra; o Grupo Jovem Pauense; o Grupo de Cantorias de César Madeira; o Grupo de Cantares Tradicionais do Cabouco; o Grupo Amigos de São Martinho do Cabouco; o Orfeão de Nossa Senhora do Rosário; o Grupo Amigos de Santa Cruz; o Grupo Tradições dos Remédio; o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz; o Grupo de Cantares da Associação de Funcionários da Câmara Municipal de Lagoa.

Esta é uma iniciativa que integra igualmente as comemorações em honra de Nossa Senhora da Estrela, que decorrem entre os dias 1 a 4 de Fevereiro, em Santa Cruz.