Lagoa recebe o Europeu de patinagem artística em agosto

A revelação foi feita na noite de sexta-feira pelo organismo que tutela a modalidade em Portugal e a decisão foi tomada após a visita técnica de Fernando Claro, presidente de direção da FPP, e de José Pires, vice-presidente para a Patinagem Artística.



Assim, entre 30 de agosto e 8 de Setembro, o pavilhão da Escola Secundária de Lagoa vai receber os melhores patinadores europeus dos escalões de Cadetes, Juvenis, Juniores e Seniores.



De recordar que a Seleção Nacional de Patinagem Artística conta, nesta altura, com um atleta lagoense nas suas fileiras, na circunstância o júnior Daniel Moniz, patinador do Clube de Patinagem de Santa Cruz que em setembro de 2017 estreou-se no Campeonato do Mundo da modalidade, realizado na China.



O Campeonato da Europa de Patinagem Artística vai ser organizada pela Federação de Patinagem de Portugal e pela Associação de Patinagem de São Miguel, com o apoio da Câmara Municipal da Lagoa e do Governo Regional dos Açores.