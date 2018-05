Mais de uma centena de atletas vão participar no Lagoa Ocean Race, segunda prova do calendário de sete do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, que se irá desenrolar no fim de semana de 12 e 13 de maio, entre a praia das Milícias e a Praia da Baixa d’Areia, com a meta instalada no Porto dos Carneiros.