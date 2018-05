Lagoa com campanha para aproximar clientes do comércio local

Entre 24 e 27 de maio, a Câmara Municipal de Lagoa promove a campanha internacional Love Your Market (Gosta do Teu Mercado), iniciativa que visa aproximar o consumidor do comércio local.

Ao todo, serão 10 as lojas e 15 os restaurantes, que irão participar na campanha, que contará com o apoio do NELAG – Núcleo de Empresários de Lagoa, indica uma nota informativa municipal.

Os restaurantes aderentes, prossegue a mesma nota, "irão elaborar uma ementa com descontos definidos e as lojas, praticarão reduções em alguns dos seus produtos, durante este período, sendo que, a autarquia lagoense irá disponibilizar às empresas brindes para que possam presentear os seus clientes e promover as suas vendas".

Love Your Market é uma campanha coordenada pela “World Union of Wholesale Markets” (WUWM) da qual a “Parpública” é membro efetivo e que, tem como principal intuito contribuir para a valorização e dinamização dos mercados.