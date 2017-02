A Câmara Municipal da Lagoa atribuiu cerca de meio milhão de euros a instituições do concelho, destinados a garantir as suas atividades em diferentes áreas, nomeadamente desporto, cultura e lazer e área social.



Citada numa nota de imprensa, a presidente do município, Cristina Calisto Decq Mota, referiu que o objetivo dos apoios é que aquelas entidades "possam continuar a colaborar com a autarquia" no desenvolvimento do concelho, auxiliando os mais carenciados, mas também contribuindo para a formação desportista, recreativa e artística.

Segundo a autarca, o orçamento camarário contempla 800 mil euros na área social, 200 mil na educação e cultura e 250 mil para as juntas de freguesia.