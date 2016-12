Lagoa associa-se à prova desportiva "Azores Challenge Trail Run"

A Câmara Municipal da Lagoa, ilha de São Miguel, nos Açores associa-se à prova desportiva "Azores Challenge Trail Run", no dia 12 de novembro, que contará com mais de 450 participantes, foi hoje anunciado



Para a presidente do município, Cristina Calisto Decq Mota, o evento na Lagoa resulta de "sinergias criadas com entidades promotoras de eventos desportivos, com vista à valorização do património ambiental da ilha e do concelho”, orientando “visitantes e cidadãos para novas modalidades que contribuem para o bem-estar e para a ocupação de tempos livres”.

O “Azores Challenge Trail Run” decorre no dia 12 novembro, entre as 09:00 e as 17:00 (mais uma hora em Lisboa), uma prova que consiste em percorrer trilhos com as distâncias de 45, 23 ou 8 quilómetros, estando a chegada dos participantes prevista na zona do Tecnoparque, na cidade da Lagoa.