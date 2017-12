Lagoa assinala Dia Internacional das Cidades Educadoras com cerimónia de entrega de prémios

A Escola Básica de Água de Pau recebeu, na passada quinta-feira, dia 30 de novembro, uma cerimónia integrada nas comemorações do Dia Internacional das Cidades Educadoras, que distinguiu com prémios de mérito os melhores alunos do ano letivo 2016/2017 daquele estabelecimento de ensino.

Assim, foram distinguidos com prémios de mérito oferecidos pela Junta de Freguesia de Água de Pau os dois melhores alunos do 4.º ano. Já os melhores alunos do 2.º e 3.º ciclos foram também congratulados com um prémio monetário oferecido pela Câmara Municipal de Lagoa.

De acordo com a nota de imprensa disponibilizada pela autarquia, Cristina Calisto aproveitou a ocasião para felicitar todos os alunos distinguidos, assim como pais e encarregados de educação e deixou uma palavra de incentivo aos restantes alunos, felicitando também o Conselho Executivo da escola e respetivo corpo docente.

A autarca, de acordo com a mesma nota, salientou que esta celebração de alcance internacional “é uma excelente oportunidade” que ajudará a cidade de Lagoa “a aprender e a crescer com o exemplo de outras cidades”, funcionando também como uma forma de promover a cidade e o seu compromisso com a educação no concelho, “num projeto partilhado e colaborativo que coloca a autarquia lagoense como agente ativo no apoio à educação formal”.