Lagoa acolhe II Festival de Caldeiradas de Peixe

O evento está inserido no âmbito do Festival Lagoa Bom Porto e da festa em honra de São Pedro Gonçalves Telmo.

A Associação de Pescadores Lagoa Bom Porto, Associação Terceirense de Armadores, Associação Marítima de Pesca e Aquicultura da Ilha Terceira, Associação de Pescadores Graciosenses e Cooperativa de Pescadores da Ribeira Quente, "são as associações que irão cozinhar e dar a conhecer, a toda a comunidade, as suas caldeiradas de peixe", pode ler-se numa nota de imprensa da Câmara Municipal da Lagoa.

O Porto dos Carneiros vai acolher, esta sábado, pelas 20h30, a segunda edição do festival Caldeiradas de Peixe.

