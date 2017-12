Lagoa acolhe Festival de Sopas

A freguesia de Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Lagoa, vai acolher a quinta edição do Festival de Sopas este sábado, pelas 18h00.

A iniciativa, que volta a ser promovida pelo Centro Sócio-cultural de São Pedro, vai ter lugar no parque de estacionamento dos CTT e, este ano, conta com a particularidade de estar integrada no Mercadinho de Natal daquele concelho.

À semelhança das edições anteriores, o evento tem como objetivo angariar fundos para que aquele centro possa prosseguir a missão de auxiliar e prestar apoio aos mais desfavorecidos, informa uma nota de imprensa.

A organização convida o público a vir saborear as “diversas e saborosas sopas” do festival e, assim, contribuir para com as suas causas solidárias.