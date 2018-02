Krovinovic foi operado em Madrid ao ligamento do joelho direito

O futebolista croata Filip Krovinovic foi operado em Madrid ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, informou esta terça-feira o Benfica na sua página oficial, sem adiantar qual o tempo de paragem do médio

“A cirurgia, que decorreu sem complicações, foi efetuada pelo Dr. Pedro Guillén, com o acompanhamento do Dr. Ricardo Antunes (SL Benfica)”, refere a nota do clube, acrescentando que Filip Krovinovic deverá ter “alta hospitalar nas próximas horas”.

O médio, que se lesionou em 20 de janeiro, na receção ao Desportivo de Chaves (3-0), deverá enfrentar uma paragem de vários meses.

Contratado esta temporada ao Rio Ave, Krovinovic, de 22 anos, tinha vindo a impor-se como titular no Benfica, ao serviço do qual fez 19 jogos e marcou dois golos.