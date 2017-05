Kol de Carvalho recandidata-se pelo BE à Câmara de Ponta Delgada

O arquiteto Jorge Kol de Carvalho vai ser o cabeça de lista do BE à Câmara de Ponta Delgada, anunciou hoje o partido, frisando que o candidato "protagonizou o melhor resultado de sempre" do BE/Açores naquela autarquia.



"Após ter protagonizado, nas eleições autárquicas de 2013, o melhor resultado de sempre das candidaturas autárquicas do BE/Açores à Câmara de Ponta Delgada, Kol de Carvalho recandidata-se a este órgão autárquico como independente nas listas do Bloco", adianta uma nota de imprensa do BE/Açores. Natural da Terra-Chã, ilha Terceira, Açores, Kol de Carvalho tem 69 anos e é arquiteto formado na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL), segundo a mesma nota, acrescentando que Kol de Carvalho "teve, enquanto arquiteto, um percurso rico e diversificado". O candidato "foi, de 2005 a 2013, professor assistente convidado no curso de Arquitetura da Universidade dos Açores. A reforma, em 2013, permitiu-lhe abraçar desafios diferentes, onde se inclui nesse mesmo ano a candidatura à Câmara Municipal de Ponta Delgada, enquanto independente pelo Bloco de Esquerda, e por aí adiante sem deixar de escrever ou arquitetar", sublinha ainda o BE/Açores. A mesma nota adianta também que Vera Pires, atualmente deputada municipal do BE/Açores na Assembleia Municipal de Ponta Delgada, é cabeça de lista à Assembleia Municipal. Além de Kol de Carvalho, candidatam-se também à Câmara de Ponta Delgada o atual presidente José Manuel Bolieiro, pelo PSD, o secretário regional dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Fraga, pelo PS, o empresário Rui Matos, pelo Partido Popular Monárquico (PPM) e o professor Rui Teixeira, pela coligação CDU (PCP e Os Verdes). A Câmara Municipal de Ponta Delgada é atualmente liderada pelo PSD.