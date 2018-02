Klopp diz que Liverpool está preparado para defrontar o FC Porto

O treinador do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, disse estar preparado para defrontar o FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, independentemente do sistema tático que Sérgio Conceição apresente.

O técnico alemão diz querer fazer um bom jogo no Dragão e mostrar que a sua equipa é superior à portista.

"4x4x2, 4x3x3? Ou outra... Nós também não jogamos sempre no mesmo sistema. Aliás, o sistema nunca ganha jogos, são os jogadores. Talvez surpreendamos também o FC Porto. O importante é dar tudo em campo, o sistema só interessa para colocar os jogadores nos seus lugares. Respeito muito o FC Porto, tem uma boa mistura de futebol e luta, experiência e juventude, organização. Mas ainda não jogaram 20 vezes contra uma equipa como nós e nós não somos tão maus assim... Vamos tentar mostrar que somos melhores", prometeu o treinador.

Klopp afirmou ser adepto do futebol português e conhecedor do que é feito no país: "Vejo muito futebol e sei muito sobre Portugal. Sei que é um país com muita paixão pelo futebol. Não é um país muito grande e tem tanto sucesso, bons treinadores que trabalham em todo o mundo, o mesmo com jogadores. Como campeonato é difícil competir com outros e ter os jogadores aqui, mas continua a ser muito bom. Vejo muitos jogos, porque é interessante, tem muitos jovens talentos. Por isso vejo muitos jogos. Tento ver sempre FC Porto, Benfica e Sporting. Acima de tudo sou adepto de futebol e por isso tenho de gostar de Portugal."

O avançado brasileiro Firmino também se mostrou informado em relação ao futebol português, nomeadamente do FC Porto, e admitiu dificuldades: "A equipa do FC Porto é excelente, tem muita tradição. Acompanho há alguns anos. Temos de fazer o nosso papel, jogar o nosso futebol, fazer o que temos vindo a fazer e dar o melhor."

O FC Porto recebe pelas 19:45 de quarta-feira o Liverpool, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.