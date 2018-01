Kirk Douglas presenteado com homenagem surpresa nos Globos de Ouro

A lenda do cinema Kirk Douglas recebeu, na noite de domingo, uma homenagem surpresa durante a 75.ª edição dos Globos de Ouro, os prémios de cinema e televisão dos Estados Unidos, que decorrem em Los Angeles.

Kirk Douglas, de 101 anos, apareceu no palco do hotel Beverly Hilton acompanhado pela nora, Catherine Zeta-Jones, mulher do filho Michael, para apresentar o prémio de melhor argumento.

No entanto, antes de anunciar o vencedor do galardão, o público colocou-se de pé e presentou com um grande aplauso o protagonista de “Horizontes de Glória” (1957) ou “Spartacus” (1960), que surgiu de cadeira de rodas e foi assim a estrela de um dos momentos mais emotivos da noite de gala.

Catherine Zeta-Jones destacou que Kirk Douglas foi uma figura-chave para acabar com as listas negras em Hollywood ao contratar, por exemplo, Dalton Trumbo para escrever “Spartacus” e fazer com que aparecesse nos créditos do filme pelo seu trabalho.

Após a intervenção, o ator assinalou que Zeta-Jones já tinha dito tudo, pelo que não era preciso pronunciar o discurso que tinha preparado.

Kirk Douglas conquistou o Globo de Ouro de melhor ator de drama pela sua interpretação em “A Vida Apaixonada de Van Gogh” (1956) e, em 1968, recebeu o Globo de Ouro Cecil B. DeMille, atribuído todos os anos a uma “pessoa com reconhecido impacto no mundo do entretenimento”.