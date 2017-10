Kavalenka está de regresso aos Marienses

Quatro anos depois de ter rumado ao CFVG da Vidigueira e posteriormente ao Futebol Clube do Porto, o lateral direito bielorrusso de 32 anos , Siarhei Kavalenka, está de regresso à ilha de Santa Maria e ao Clube Desportivo “Os Marienses”

Depois de dois anos consecutivos na cidade invicta onde representou os dragões, Kavalenka ainda esteve na iminência de ingressar na equipa do ABC de Braga, tendo inclusive atravessado um período à experiência naquele clube minhoto. Ponderados os vários cenários, a escolha recaiu no regresso a uma casa que bem conhece e assim representar a formação de Santa Maria. Recorde-se que a equipa dos Marienses será orientada, uma vez mais, pelo técnico Pedro Resendes e participará na Zona Sul do Campeonato Nacional da 3ª Divisão.

Refira-se que a competição tem o seu início no próximo dia 12 de Setembro, no entanto os Marienses só realizam esta ronda inaugural a 25 de Outubro, no recinto do C Vela Tavira, sendo que no dia seguinte irão jogar com o CD Paço d’Arcos.

O primeiro encontro da formação de andebol de Santa Maria decorre a 19 de Setembro, altura em recebe o AC Sines, na segunda jornada do campeonato.