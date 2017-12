Júri do Prémio Sonae Media Art elogia Sofia Caetano

"A relação entre as imagens vídeo e a sua 'mise en scène' é eficaz a envolver o espetador numa relação direta com a obra, e a imersividade proposta é muito interessante e atual".

Foi esta a avaliação do júri sobre a instalação 'GOD' que Sofia Caetano expôs no Museu do Chiado, em Lisboa, enquanto finalista da segunda edição do Prémio Sonae Media Art. Apesar do elogio, a artista visual micaelense acabou por não sair vencedora e o prémio, no valor de 40 mil euros, acabou por ser entregue ao artista Rodrigo Gomes, criador da obra 'Estivador de Imagens'.



De acordo com o júri, a obra de Rodrigo Gomes, que foi eleita por unanimidade, “revelou um bom entendimento do que é uma exposição de uma peça de 'new media art' numa galeria de um museu".

"O encontro entre imagem, som, movimento e matéria, numa instalação escultórica, é muito bem conseguido. É de salientar igualmente a capacidade que a instalação tem de envolver o espetador numa experiência artística gratificante. Além destes aspetos tecnológicos e formais, salientou-se igualmente o modo como o trabalho estabelece uma importante relação entre a herança de importantes artistas como Harun Farocki, e temas atuais como a vigilância, o terror e a guerra", acrescenta o júri na justificação da escolha.

No cômputo geral, o júri assinalou "a particular qualidade e relevância dos trabalhos apresentados" dos cinco artistas finalistas, considerando que demonstram "um campo de investigação e experimentação alargado, patente nos diversos média que os constituem".

O Prémio Sonae Media Art visa promover a criação e divulgação de formas de criação contemporânea que vão desde a imagem ao som, incluindo a exploração do média vídeo, computação, som e 'mixed-media', em que outras formas de arte como a 'performance', a dança, o cinema, o teatro ou a literatura podem ser incorporadas.