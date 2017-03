Junta da Fajã de Baixo promove "sopas solidárias"

A Junta de Freguesia da Fajã de Baixo, no concelho de Ponta Delgada promove no sábado, em parceria com 22 associações e instituições, a segunda edição das "Sopas Solidárias".



A iniciativa decorre na escola básica integrada dr. Alexandre Linhares Furtado e no local vão ser confecionadas 22 sopas. As verbas angariadas serão integralmente aplicadas em causas de solidariedade e de apoio social na freguesia da Fajã de Baixo.