Jovens açorianos podem fazer reservas na SATA com desconto mas apenas no inverno

Os jovens açorianos que adquiram o cartão "Interjovem" vão passar a poder fazer reservas na SATA, com descontos de 20% a 50% sobre a tarifa normal, mas apenas durante o inverno.



Segundo explicou o diretor regional da Juventude, Lúcio Rodrigues, durante a apresentação do cartão Interjovem 2017, na Horta, nos meses de verão, os jovens que queiram viajar com desconto vão continuar a depender do número de lugares disponíveis em cada voo.

"Retirando o verão IATA (junho a setembro), em que se mantém como está até agora, nos meses de abril, maio e outubro, passamos a permitir a reserva de bilhete apenas com 12 horas de antecedência, sendo que nos restantes meses do ano passa a ser de 24 horas", adiantou Lúcio Rodrigues.

Até agora, os titulares do cartão Interjovem não podiam fazer reservas nos voos da Azores Airlines e da Sata Air Açores com direito a desconto (que varia entre os 20% e os 50%), situação que só lhes permitia viajar se houvesse lugares disponíveis em cada voo.

O Parlamento dos Açores acabou por alterar esta regra, ao aprovar, na sessão legislativa de abril, uma proposta de resolução do CDS-PP, que defendia que os jovens deviam poder reservar o seu bilhete, mesmo com direito a desconto.

O cartão Interjovem destina-se a jovens entre os 13 e os 30 anos de idade, e oferece descontos em cerca duas centenas de lojas e serviços em toda a região, nas áreas da hotelaria, restauração, cultura, lazer e bem-estar e desporto.

"Este ano, alargámos também o Interjovem à rede pública, oferecendo a entrada gratuita em todos os centros interpretativos da região e na rede de museus", sublinhou o diretor regional da Juventude.

Anualmente, cerca de seis mil jovens açorianos adquirem o cartão Interjovem, que tem um custo que varia entre os 35 euros (para jovens entre os 13 e os 23 anos de idade) e os 48 euros (para jovens entre os 24 e os 30 anos).