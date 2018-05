Jovem dá a volta aos Açores de vela num gesto contra as drogas

O velejador dá, assim, vida ao projeto 'Volta aos Açores contra as Dependências', no qual o jovem "se propõe a dar a volta ao arquipélago, tocando as nove ilhas", indica uma nota do gabinete de comunicação do Governo Regional.

O Diretor Regional da Juventude esteve presente no momento da partida de João Silva, tendo aproveitado a ocasião para apelar aos jovens açorianos que optem por estilos de vida saudáveis, evitando sucumbir aos flagelos do álcool e das drogas.

Citado pela mesma nota, Lúcio Rodrigues salientou, “não apenas o ato de iniciar esta jornada”, mas, “sobretudo, a coragem do João Silva por dar a cara por esta causa, assumindo publicamente o seu drama pessoal, com o consumo de álcool e de substâncias no passado”.

“O João Silva encontrou a sua realização pessoal no ato de velejar, mas cada um de nós tem os seus interesses e os seus gostos particulares. O meu apelo é que os jovens experimentem várias atividades, sejam elas desportivas, culturais, artísticas, o que mais os satisfizer e que se mantenham longe de hábitos nefastos, que apenas os prejudicam”, afirmou ainda o diretor regional.





O velejador vai divulgar as suas experiências na página 'O Grande Azul', no Facebook.