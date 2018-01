José Mourinho deixa Ibrahimovic sair do Manchester United se o sueco quiser

O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, respondeu esta segunda-feira aos rumores que apontam à saída de Zlatan Ibrahimovic, afirmando que deixará sair o jogador se for essa a vontade do sueco.

Segundo alguns rumores, o internacional sueco poderá estar de saída, tendo como destino o campeonato da Liga Norte Americana de Futebol (MLS).

"O Zlatan (Ibrahimovic) está no seu último ano do contrato e é verdade que quer ir para outra equipa, outro país, e nós ajudamos a criar as condições necessárias para que se concretize a sua ida, confirmou o técnico português.

Ainda assim, o técnico português não confirma as pretensões do avançado de 36 anos: “Ele nunca me disse nada acerca deste tema (a sua saída), é primeira vez que ouço isso sobre ele na imprensa”.

O internacional sueco regressou aos relvados em novembro, depois de recuperar de uma grave lesão no joelho, ainda que recentemente tenha sofrido nova mazela, que o impediu de disputar o último mês de competição.

Neste mercado de Inverno, o chileno Alexis Sanchez chegou a Old Trafford, vindo do Arsenal, o que pode facilitar a saída de Ibrahimovic, pois Mourinho ainda tem Romelo Lukaku, Marcus Rashford e Anthony Martial.