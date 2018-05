José Mourinho chega a acordo com fisco espanhol e paga 800 mil euros

O treinador português José Mourinho chegou a acordo com a autoridade tributária espanhola, declarando-se culpado de dois delitos de fraude fiscal e pagando uma multa de 800 mil euros, noticiou hoje o El Mundo.

Segundo o diário espanhol, que cita fontes próximas do fisco, o acordo já está fechado e falta apenas ser formalizado, permitindo ao atual técnico do Manchester United evitar uma eventual pena de prisão e resolver o caso, relacionado com a tributação dos direitos de imagem quando treinou o Real Madrid.

O treinador já tinha sido investigado em 2011 e 2012 devido a esta situação, que remete para um valor não declarado de cerca de 3,3 milhões de euros, sendo que em 2015 pagou 4,4 milhões de euros pela via administrativa.

Depois disso, a investigação da ‘Football Leaks’, levada a cabo por uma rede internacional de órgãos de comunicação social (EIC), levou à reabertura do processo pela existência de novos dados, nomeadamente o facto de Mourinho ter apresentado declarações em 2011 e 2012 “com o objetivo de obter um benefício ilícito” ao não declarar os direitos de imagem.