José Mota mostra vontade em "contrariar o favoritismo do Benfica"

O treinador do Desportivo das Aves admitiu esta quinta-feira a vontade de ir ao Estádio da Luz "contrariar o favoritismo do Benfica" e continuar na "senda dos bons resultados", no jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

José Mota garantiu que este é "o melhor momento das duas equipas" e que a polémica que tem envolvido o Benfica nos últimos dias, com a detenção e audição em tribunal de Paulo Gonçalves, assessor jurídico dos ‘encarnados', não vai afetar a equipa.

"Este é o melhor momento das duas equipas. O Benfica joga em sua casa, é favorito, mas compete-nos demonstrar que estamos num bom momento, que conhecemos o adversário, e perceber os momentos em que podemos contrariar o favoritismo do adversário", começou por dizer o treinador que não se quis alongar na polémica que tem vindo a afetar o Benfica: "Esta situação não condiciona nada o adversário, mas não vou falar sobre isso. Sei que o Benfica vai ser sempre um grande clube, a jogar para ganhar e isto ainda vai acrescentar mais motivação".

Para o jogo deste sábado, com início marcado para as 18:15, José Mota explicou que quer "dar continuidade ao bom momento" do Desportivo das Aves e falou das ambições para esse encontro.

"Queremos aproveitar o bom momento. Sabemos que o adversário luta por objetivos maiores, que tem tido excelentes resultados em casa para o campeonato, tem cilindrado os adversários, mas nós temos ambições de fazer um jogo positivo. Este é um jogo em que temos muito a ganhar. Queremos continuar na senda destes bons resultados, sem sofrer golos", explicou ainda.

Apesar das ambições altas, José Mota tem consciência das dificuldades e mostrou-se consciente da forma de jogar do adversário.

"Vamos defrontar um adversário difícil, mas também é verdade que temos que olhar para as nossas capacidades e no nosso momento. Sabemos que o adversário domina por completo o jogo, faz um ‘pressing' alto, muito bem posicionado e cria muitas situações de golos, mas temos que saber contrariar. Temos que apresentar uma equipa calma, que sabe gerir posse de bola. Se o fizermos vamos criar nossas possibilidades. É importante saber defender, mas também contra-atacar. Estamos preparados para isso", referiu ainda.

O Desportivo das Aves, 13.º classificado, com 25 pontos, desloca-se no sábado, às 18:15 horas, ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, segundo, com 62 pontos, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol.