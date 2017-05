José Medeiros Ferreira "nunca prescindiu de pensar os Açores"

O Presidente do Governo afirmou, em Ponta Delgada, que José Medeiros Ferreira foi um "grande Açoriano" dos tempos recentes que, nas várias facetas da sua vida, "nunca prescindiu de pensar os Açores".



“José Medeiros Ferreira foi um grande Açoriano dos tempos recentes, não apenas pelo percurso académico e político que teve, mas também porque, em qualquer uma destas vertentes, nunca esqueceu os Açores e nunca prescindiu de pensar os Açores”, salientou Vasco Cordeiro.

O Presidente do Governo, que falava sexta-feira, no Palácio de Santana, na sessão de apresentação do livro 'Memórias Anotadas', recordou, por exemplo, o contributo de José Medeiros Ferreira para a reflexão de temas açorianos, no âmbito do Fórum Açoriano.

Vasco Cordeiro destacou ainda, ao nível da carreira académica, as suas reflexões sobre a temática dos Açores nas relações internacionais, assim como, na vertente política, o papel relevante que desempenhou, desde logo, como Deputado à Assembleia da República, em “momentos marcantes da evolução da Autonomia” Regional.

Neste caso, lembrou o contributo de Medeiros Ferreira para revisões da Constituição da República Portuguesa e do Estatuto Político-Administrativo da Região, assim como no âmbito da aprovação da Lei de Finanças das Regiões Autónomas.