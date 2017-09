José Manuel Bolieiro quer "via verde" para licenciamento em Ponta Delgada

o cabeça de lista do PSD à Câmara de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, anunciou a criação de uma via verde para o licenciamento de obras particulares e o reforço da equipa técnica municipal nesta área.

"[Queremos] encontrar vias verdes de licenciamento prioritário e urgente e, entre eles, aquele que corresponde à regeneração e reabilitação urbanas e, até mesmo, aquele que tem efeitos turísticos, caso do alojamento local", afirmou à agência Lusa José Manuel Bolieiro, atual presidente do município.

O candidato falava à margem de uma reunião com dirigentes da Associação dos Industriais de Construção e Obras Públicas dos Açores (AICOPA), em Ponta Delgada, Açores.

Na ocasião, José Manuel Bolieiro disse que, apesar das melhorias "quanto à transparência e ao escrutínio do processo de licenciamento", através da plataforma digital do município, pretende "assegurar celeridade e, sobretudo, acompanhamento digital" de todo este processo.

"Esse é um objetivo a cumprir", afiançou, salientando que "tudo foi feito para que a plataforma digital" consiga corresponder.

Sobre a AICOPA, o candidato social-democrata às eleições autárquicas de 01 de outubro adiantou que quer a associação parceira da câmara em "propostas para criação dos regulamentos" e em contributos que o município possa dar em termos de legislação regional e nacional.

Quanto às obras municipais, o candidato social-democrata assumiu a responsabilidade de, "com tempo e a tempo, e com a execução do Programa Operacional Açores 2020, "estabelecer um programa, um plano de investimento".

Para o responsável, com esta medida pretende dar "expectativa aos empresários da construção civil sobre as obras que serão publicamente assumidas para contratação e sua execução".

José Manuel Bolieiro acrescentou que, "fruto do recrudescimento que tem havido para os processos de licenciamento", é preciso reforçar "recursos humanos, tecnologia e logística" municipais, para dar resposta célere a estes.

"É isso que está em curso", referiu, admitindo a possibilidade de aumentar os meios humanos e técnicos para "esta celeridade processual" ser incrementada.

A Câmara de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, é liderada pelo PSD que conquistou no sufrágio de 2013 cinco dos nove mandatos, cabendo ao PS os restantes quatro.