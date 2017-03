José Luís Mendes destaca compromisso dos jogadores da seleção

O selecionador nacional de futsal de Portugal de Sub-21, José Luís Mendes, destacou o empenho dos jogadores e a boa primeira parte da equipa na vitória por 4-2 sobre a Rússia



José Luís Mendes, o selecionador nacional de futsal de Portugal de Sub-21, gostou da entrega demonstrada pelos seus jogadores na partida desta noite no Pavilhão Multiúsos Açor Arena, em Vila Franca do Campo, onde a seleção nacional bateu a congénere da Rússia por 4-2.

Um dos aspetos que o técnico destacou no final, em declarações aos jornalistas, foi o sentido de compromisso evidenciado ao longo da partida.

“Os nossos jogadores foram fantásticos na entrega. Foram ambiciosos, mostraram compromisso e por isso estão de parabéns pela vitória”, destacou o técnico que, globalmente, gostou a da exibição da equipa, salientando a boa primeira parte realizada frente à Rússia.

“Assistimos a uma primeira parte muito boa da nossa seleção. Estivemos muito bem nesse primeiro período e poderíamos ter marcado mais. Não deixámos que a Rússia criasse oportunidades para marcar e durante esse período a vantagem peca por escassa. No início do segundo tempo não estivemos tão bem na pressão sobre a bola e a Rússia criou-nos alguns problemas, mas conseguimos corrigir”, notou José Luís Mendes.

Esta quarta-feira a equipa das Quinas volta a defrontar os russos e para José Luís Mendes há que “corrigir algumas questões. Amanhã espera-nos mais um jogo complicado diante de uma excelente Seleção que demonstra grande poderio físico e que possui jogadores muito fortes no um contra um. Vamos tentar arranjar estratégias para os superar e surpreender no próximo jogo, pois queremos terminar esta ação com mais uma vitória”.

O segundo jogo está agendado para as 20h30 no Pavilhão Multiúsos Açor Arena, em Vila Franca do Campo.

A entrada é gratuita.