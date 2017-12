José Couceiro espera um “Benfica ao nível do que fez de melhor esta época”

O treinador do Vitória de Setúbal, José Couceiro, disse hoje esperar um Benfica "forte" na partida da terceira e última jornada do Grupo A da Taça da Liga de futebol, apesar de já estar eliminado.

Apesar de os sadinos já terem assegurado o primeiro lugar do grupo, o técnico não espera um adversário mais acessível por já estar afastado da ‘final four' da competição.

"Espero sempre um Benfica muito forte. Têm uma estrutura forte, independentemente de quem jogue. Espero um Benfica ao nível do que fez de melhor esta época. Vamos fazer tudo para ganhar um jogo que tem importância para o nosso processo de crescimento", disse em conferência de imprensa.

José Couceiro sublinhou a forma "fantástica e excecional" como a sua equipa, atual última classificada da I Liga, conseguiu o apuramento.

"Não me lembro de uma equipa que tenha a nossa classificação e que à segunda jornada esteja apurada num grupo em que estão Benfica, Braga e Portimonense. As coisas correram-nos muito melhor do que esperávamos num grupo com equipas muito boas. Para as casas de apostas, provavelmente éramos o favorito a terminar no último lugar", referiu.

Com o primeiro posto já alcançado pelo conjunto setubalense, o treinador admite fazer mexidas na equipa, algo que antevê que Rui Vitória também possa fazer no Benfica.

"Tal como nós, espero que o Benfica faça algumas alterações. Quem não tem jogado vai querer mostrar a sua qualidade. Entre os jogadores do Benfica menos utilizados há quem fosse titular do Vitória há um ano”, disse em alusão a João Carvalho que na época anterior esteve cedido aos sadinos.

José Couceiro não esconde que o triunfo (2-1) obtido na sexta-feira sobre o Sporting de Braga, que interrompeu uma série de sete derrotas consecutivas, deu novo alento ao plantel.

"Ganhar jogos é o melhor psicólogo e terapia que podemos ter. Tê-lo feito com uma equipa como o Braga transmite confiança", afirmou o técnico que não pode utilizar Patrick, César e João Teixeira, atletas que estão emprestados pelo Benfica.

Impedidos de atuar estão também os lesionados Adebanjo, Vasco Costa e Yannick Djaló.

O jogo entre Vitória de Setúbal, primeiro classificado do Grupo A, com seis pontos, e Benfica, segundo, com dois pontos, está marcado para sexta-feira, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, às 21:15.