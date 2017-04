Jornal Oficial tem a partir de hoje "funcionalidades inovadoras"

O Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores tem a partir de hoje um novo portal na internet, com "funcionalidades inovadoras e que garantem mais rapidez", anunciou o secretário regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares.



"Tem um motor de busca mais poderoso, tem menos riscos de obsolescência, adapta-se aos novos dispositivos, como 'tablets' ou 'smartphones', permite um melhor acompanhamento dos vários estados dos diplomas, tem um sistema de notificações quando um diploma sobre determinado tema é publicado", afirmou Berto Messias, na sessão que assinalou a ativação 'online' do novo portal em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores é o órgão de publicação e distribuição da produção legislativa efetuada no arquipélago.

O governante destacou que "este novo Jornal Oficial introduz várias inovações e melhorias relevantes para o cidadão, inspirando-se nas práticas da 'web social' e de 'crowd-sourcing'", além de possibilitar com "mais rapidez, qualidade e proximidade" aceder às publicações dos atos executivos e legislativos nos Açores.

"Hoje, o aumento da transparência e a promoção de mecanismos que permitam aos cidadãos mais proximidade e eficácia no acompanhamento das políticas públicas financiadas pelos impostos de todos é uma matéria de grande importância e esta nova plataforma é um ótimo contributo para o reforço desta questão", referiu Berto Messias.

O secretário regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares desafiou todos a experimentarem "para perceberem as mais-valias do novo portal".

O Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores é produzido pelo Gabinete de Edição do Jornal Oficial (GEJO), um serviço do Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares.

O Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores está acessível no endereço eletrónico https://jo.azores.gov.pt.